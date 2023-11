BR-101, no Gradim, volta a receber protestos por falta de energia

Os protestos de moradores insatisfeitos com a demora no reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica em São Gonçalo voltaram a interditar a rodovia BR-101, na altura do Gradim, na tarde desta segunda (20). Segundo a concessionária que gere a via, a Arteris, ambos os sentidos da rodovia foram bloqueados por volta das 15h.

As manifestações no trecho acontecem desde domingo (19), por conta da falta de energia na região e em outros bairros de SG e de cidades vizinhas, como Niterói e Itaboraí, que já se estendem desde a noite do último sábado (18). Moradores cobram que a concessionária responsável pela distribuição de energia, a Enel, acelere os reparos na rede local.

Segundo a Arteris, o bloqueio desta tarde aconteceu na altura do km 317. Mais tarde, apenas a pista sentido Espírito Santo permaneceu bloqueada. Por volta das 16h40, apenas uma das faixas da pista seguia bloqueada. O congestionamento provocado pelo protesto deixou uma fila de veículos de 3 km, de acordo com a empresa.

Mais cedo, agentes da PRF informaram que estiveram no local e ajudaram a reestabelecer o tráfego, além de contatar a Enel para o atendimento aos reparos cobrados pela população. Agentes da Polícia Militar também informaram ao OSG que estiveram auxiliando na dispersão de protestos em outra via: a RJ-104, que recebeu manifestações me diferentes pontos.

Na última nota emitida pela Enel nesta segunda (20), a empresa informou que o fornecimento de energia já foi normalizado para "93% dos clientes afetados pela intensa tempestade registrada na noite de sábado (18)" e que "segue trabalhando com força total para recuperar todos os clientes o mais rápido possível".