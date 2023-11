Vídeo de 6 minutos captou últimos momentos de Cici Maldonado com vida; veja

Cici Maldonado aparece com arma em punho - Foto: Reprodução

Cici Maldonado aparece com arma em punho - Foto: Reprodução

"Vem filho da p$t@". Vem". Essas teriam sido as últimas falas do vereador Cici Maldonado (PL-RJ) antes de levar um tiro na cabeça, na noite da última terça-feira (7), na porta de sua casa, no Porto da Madama, em São Gonçalo, e morrer. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

De acordo com imagens de câmeras de segurança da Rua Antenor Martins obtidas pela imprensa, é possível ver que a ação que terminou com a morte do parlamentar teria durado cerca de 6 minutos. Pelo menos nos primeiros 25 segundos, aconteceu uma troca de tiros. Cerca de 5 disparos foram efetuados naquele momento.

Leia também:

➢ Caso Cici Maldonado: DH trabalha com outras possibilidades, além de assalto

➢ Irmão do vereador Cici Maldonado, de SG, acredita que ele foi vítima de crime político

➢ Vereador Cici Maldonado é morto a tiros em SG

O parlamentar só apareceu nas imagens quase 5 minutos após o início do vídeo. Ele pode ser visto caminhando com uma arma em punho. Depois da rápida aparição, ele não é registrado mais pelas câmeras. Cerca de 20 segundos depois, outros 4 tiros começam a ser disparados.

Leia mais:

➢ 'Quem matou? Quem mandou?' Após 20 anos, crimes por mortes de vereadores prescrevem em SG

➢ 'Quem matou? Quem mandou?' Matar político virou algo comum?

➢ 'Quem matou? Quem mandou?' Prescrição simbolizou um segundo ‘enterro’

Confira abaixo a minutagem dos acontecimentos captados pelas imagens:





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

0m3s - barulho parecido com um tiro

0m5s - barulho parecido com um tiro

0m11s - pessoa gritando ao fundo

0m13s - dois tiros são disparados e é possível ver uma luz, que parece ser a de um farol de veículo, aparecer no canto superior direito do vídeo

0m16s - cachorros da vizinhança começam a latir

0m22s - barulho não identificado

0m30s - conversa não identificada

0m42s - outro disparo

0m48s - homem começa a gritar. é possível ouvir "para aí porra. para aí. para aí. para".

1m3s - mais um disparo

1m10s - alguém fala ao fundo

1m30s - um homem em uma moto, e sem capacete, aparece nas imagens passando para o lado esquerdo do vídeo

1m43s - o homem na moto, que parece vestir uma camiseta branca listrada, retorna para o outro lado

2m1s - mesmo homem de moto cruza mais uma vez o quadro, seguindo em direção ao lado esquerdo do vídeo

2m47s - mais um diálogo acontece ao fundo do vídeo

3m1s - homem fala alto e um barulho de moto é ouvido ao fundo

3m3s - mais um disparo

3m5s - outro disparo

3m8s - mais um barulho de tiro e um cachorro, aparentemente assustado com o som dos tiros, é visto correndo na rua

3m28s - telefone começa a tocar

3m34s - alguém grita "se abaixa" repetidas vezes

3m44s - mais um disparo é efetuado, enquanto uma pessoa não identificada grita "pelo amor de deus"

3m50s - cachorro é visto novamente correndo pela via

3m58s - alguém grita "sobe aí"

4m51s - mais um tiro é disparado

4m57s - vereador Cici Maldonado grita "vem filh@ da p$t@. vem" e aparece caminhando armado

5m20s - grito não identificado

5m27s - disparo

5m28s - disparo

5m30s- disparo

5m34s - disparo

6m-14s - som de telefone tocando