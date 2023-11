Corpo do vereador Cici Maldonado será velado no Porto da Madama

Familiares aguardam no IML de Tribobó pela liberação do corpo para sepultamento - Foto: Filipe Aguiar

O corpo do vereador Aldecyr Maldonado (PL), o Cici Maldonado, morto a tiros na última terça-feira (07), dentro da própria residência, no Gradim, em São Gonçalo, será velado ainda na manhã desta quarta-feira (08). O velório acontece às 11h na Igreja Batista Porto da Madama. O corpo será sepultado no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco.

Na manhã desta quarta-feira, os familiares aguardam no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, pela liberação do corpo do vereador. Cici Maldonado, de 61 anos, deixou esposa e três filhas, de 31, 34 e 36 anos. Conforme o genro de Cici, Joel Gama, de 37 anos, o vereador será sepultado na igreja onde cresceu: "O momento agora é só mesmo de buscar forças para poder auxiliar, assistir à minha esposa e aos familiares e liberar o corpo assim que possível para gente poder dar um último adeus digno.’’, lamentou.

Joel Gama, de 37 anos, era genro do vereador | Foto: Filipe Aguiar

Para ele, o vereador representava uma figura paterna em sua vida, e dedicava atenção nos momentos em que separava a vida política da vida pessoal. ‘’Eu o via mais aos finais de semana, na hora de lazer dele, né? Eu não tenho pai, então ele substituiu, como pai.’’, lembrou.

O vereador foi morto a tiros em frente a sua residência, na noite da última terça-feira (07), na Rua Antenor Martins, no Porto de Madama.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) e diligências estão sendo realizadas para entender a autoria e motivação do crime.