Após suposto vazamento de prova, MEC descarta cancelar Enem

Fotos da prova circularam nas redes durante o horário do exame - Foto: Divulgação

Fotos da prova circularam nas redes durante o horário do exame - Foto: Divulgação

Quinze pessoas foram presas por acusações de coordenar um suposto vazamento de imagens da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, aplicada neste domingo (05). Segundo o Ministério da Educação (MEC), apesar do episódio, a prova não será cancelada.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), concedeu uma coletiva de imprensa e informou que o cancelamento não ocorrerá "de forma alguma". "Concluímos nesse processo que foram ocorrências pontuais. Todas as escolas tiveram o Enem e todos que se sentiram prejudicados por questões de saúde ou questões climáticas terão direito a fazer as provas nos dias 12 e 13 de dezembro", disse.

Leia também:

➢ Enem 2023: confira o tema da redação

➢ Familiares buscam por William Muniz desaparecido em São Gonçalo

➢ Ressaca atípica chama atenção nas praias de Niterói e espanta banhistas



De acordo com Camilo, os quinze suspeitos são adultos e estão sendo investigados pela Polícia Federal. As identidades dos acusados não foi divulgada. Eles teriam sido responsáveis por vazar fotografias da prova completa, que começaram a circular nas redes sociais às 15h30. Neste horário, os participantes já podem deixar os locais de provas, mas sem levar o caderno de questões.

"Concluímos nesse processo que foram ocorrências pontuais", afirmou Camilo Santana | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apesar do ocorrido, Santana considerou que o primeiro dia de exames foi bem-sucedido. "Pelo balanço geral consideramos uma execução de sucesso, com aumento comparado ao ano passado. Estávamos em curva descendente de inscritos, neste ano tivemos quase meio milhão de novos inscritos e o Nordeste bateu recorde de inscrição", afirmou o ministro.

O segundo dia de exames acontece no próximo domingo (12), em todo o Brasil. Nesta segunda prova, os participantes respondem a 90 questões relativas a Matemática e a Ciências da Natureza.