Ressaca atípica chama atenção nas praias de Niterói e espanta banhistas

O mar das praias de Itaipu e Camboinhas não estava para brincadeira neste último fim de semana. Apesar do dia ensolarado que se firmou no último domingo, muitos dos banhistas que separam a roupa de banho para aproveitar o dia de sol, tiveram que manter distância do mar que se converteu em ondas calmas para ondas gigantes de até 3,5 metros de altura.

No último domingo o Centro de Hidrografia da Marinha Brasileira emitiu um aviso de ressaca incluindo a cidade de Niterói. O aviso seria válido a partir das 6h do último domingo até às 18h desta segunda-feira (06). No entanto, na manhã desta segunda, o mar parecia mais calmo se comparado ao dia anterior.

Na manhã desta segunda, o mar parecia mais calmo se comparado ao dia anterior. | Foto: Filipe Aguiar

Leia também:

➢ Guarda Municipal de Niterói apreende mais de 600 caranguejos que seriam vendidos ilegalmente

➢ Lulu Santos será atração principal de réveillon em Icaraí

‘’As ondas tinham dois metros e estavam vindo aqui em cima (próximo aos quiosques), no camarote, ninguém ficou porque estava subindo água para dentro do camarote. Hoje? Isso aí não é nada.’’, comparou a comerciante Carla Lemos Nascimento, de 44 anos.

As ondas que variaram de 2,5 a 3,5 metros de altura, chegaram a invadir o famoso Bar do Jorginho, na Praia de Itaipu | Foto: Filipe Aguiar

As ondas que variaram de 2,5 a 3,5 metros de altura, chegaram a invadir o famoso Bar do Jorginho, na Praia de Itaipu. No perfil do empreendimento no Instagram, imagens da ressaca foram registradas. Nos comentários, os frequentadores e seguidores do lugar estranharam o mar, que é conhecido por ser tranquilo e recomendado para famílias com crianças pequenas.

Itaipu | Foto: Filipe Aguiar

‘’Eu estava lá, nada a ver essas ondas em Itaipu, não to acostumada.’’ comentou uma frequentadora. ‘’É a natureza vindo reclamar o que é dela! Espero que esteja tudo bem!’’, disse outro. ‘’Nem parece aí em Itaipu, todas as vezes que vou aí nunca vi assim.’’, reparou um internauta.

Sob supervisão de Marcela Freitas