Familiares buscam por William Muniz desaparecido em São Gonçalo

No último domingo (05), familiares divulgaram o sumiço de William Muniz, a fim de obter informações sobre o paradeiro do homem, de 37 anos, desaparecido desde o dia 31 do último mês. Segundo os familiares, o carioca foi visto pela última vez na noite do último domingo no Terminal Rodoviário João Goulart e teria se afastado em direção a Praça São João, em Niterói.

William mora com Cristina, sua tia, em Sepetiba, no Rio de Janeiro. Conforme o irmão Marco Antônio Jardim, William sofre de esquizofrenia e o transtorno que não estaria sendo tratado, motivou-o a fugir. Ainda segundo o irmão, essa teria sido a terceira vez que o fato ocorreu.

"Da primeira vez ele fugiu da casa da tia e ficou pela central do Brasil só para andar de trem.’’, relatou Antônio. Já na segunda vez, William fugiu da casa da tia e foi achado pelos familiares na Barra da Tijuca com uma fratura no pé, por esse motivo, foi levado para o Pronto Socorro de São Gonçalo onde teve que passar por uma cirurgia. Após o procedimento, William desapareceu novamente.



‘’Depois da cirurgia devido aos problemas de esquizofrenia, ele teve um surto e fugiu do hospital. Quando ele fica sem tomar os remédios os sintomas ficam mais evidentes e ele quer ficar andando na rua. Ele não gosta de hospitais.’’, explicou o irmão. Após a divulgação do desaparecimento nas redes sociais, na noite de domingo, os familiares receberam atualizações de um motorista amigo da família.

William foi visto a última vez no Terminal Rodoviário João Goulart, em Niterói | Foto: Arquivo pessoal

‘’Ele foi visto pela última vez ontem (domingo) no terminal de Niterói, na baía do ônibus 100. Depois, quando um motorista amigo nosso tentou se aproximar, ele foi em direção a praça São João e desapareceu. Rodamos tudo por lá até de madrugada, mas não achamos.’’, contou Antônio.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela tia de William e os familiares continuam procurando o homem pela cidade. Informações sobre o paradeiro de William Muniz podem ser reportadas ao irmão Marco Antonio Jardim através do número (21) 98590-1036.

