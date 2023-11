Enem 2023: confira o tema da redação

"Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil" foi o tema da redação aplicada aos estudantes que fazem a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A primeira bateria de questões está sendo aplicada na tarde deste domingo (05) a estudantes de todo o Brasil.

O tema foi confirmado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os participantes devem escrever um tema dissertativo-argumentativo de até 30 linhas a respeito do assunto, com argumentos e propostas de solução fundamentados ao longo do texto.

Leia também:

➢ Saudades 2023! 2024 terá apenas dois feriados nacionais prolongados

➢ É campeão! Fluminense derrota o Boca Juniors e conquista primeira Libertadores da história

Segundo o MEC, a correção das dissertações leva em conta cinco critérios principais: o domínio da norma padrão da língua portuguesa; a compreensão do tema; a seleção e interpretação das informações, fatos, opiniões e argumentos na defesa da tese; o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação e o respeito aos direitos humanos.



No ano passado, a redação teve como tema os "desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". Já no ano anterior, em 2021, as dissertações abordaram a questão da garantia de acesso à cidadania no Brasil.

No primeiro dia de provas, além da redação, os participantes também respondem a 90 questões de múltipla escolha: 45 perguntas sobre "linguagens, códigos e suas tecnologias" e outras 45 relativas ao campo das "ciências humanas e suas tecnologias".

O exame teve início às 13h30 e os participantes podem realizar a prova até às 19h. No próximo domingo (12), acontece o segundo dia de provas, com 90 questões relacionadas à Matemática e a Ciências da Natureza.