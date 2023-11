Três ficam feridos após capotamento em Tribobó

Capotamento aconteceu na RJ-104; vítimas estão no Heat, no Colubandê - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Capotamento aconteceu na RJ-104; vítimas estão no Heat, no Colubandê - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Depois de uma colisão que deixou um morto na tarde da última quarta (01), a rodovia RJ-104 voltou a registrar acidentes de trânsito na altura de Tribobó na manhã desta quinta-feira (02). Três pessoas ficaram feridas depois que um carro de passeio capotou na via.

O acidente aconteceu próximo ao Instituo Médico Legal (IML) do bairro em São Gonçalo, na pista sentido Alcântara. Ainda não há detalhes a respeito do que ocasionou o capotamento. Agentes do Corpo de Bombeiros informaram ter recebido acionamento por volta das 8h20.

Uma mulher de 43 anos e dois homens, um de 52 e outro 50, foram encontrados feridos no local. Os três foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Até a publicação desta matéria, ainda não haviam informações atualizadas a respeto de seus estados de saúde.