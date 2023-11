Acidente deixa um morto e congestiona trânsito em Tribobó

Um acidente de trânsito em Tribobó, São Gonçalo, deixou duas vítimas e um grande de congestionamento na rodovia RJ-104, durante o começo da tarde desta quarta-feira (01). Uma das vítimas, um homem, morreu no local; a outra, uma mulher, está internada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 12h34. Segundo informações dos bombeiros do quartel de Niterói, um carro de passeio e uma moto colidiram no sentido Niterói, próximo ao n° 914 da via, na altura do loja "Só Velas". Não há detalhes a respeito do que ocasionou a batida.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram um homem já morto no local. Uma mulher, ferida, foi socorrida e levada ao hospital no Fonseca. Seu estado de saúde e a identidade de ambas as vítimas não foi divulgada. A Polícia Militar também foi acionada ao local.