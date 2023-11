Dois homens são executados a tiros em Vista Alegre, São Gonçalo

Dois homens foram executados a tiros em uma loja de instalação de gás e peças de automóveis, na Avenida Presidente Roosevelt, em Vista Alegre, São Gonçalo, na tarde dessa quarta-feira (1). As vítimas estavam em um veículo que chegava ao local, próximo ao Trevo de Vista Alegre, na rodovia RJ-104. Outras duas pessoas que estavam no local também ficaram feridas no ataque criminoso.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do caso. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas, veio a óbito antes dos agentes do quartel do Corpo de Bombeiros do Colubandê, em SG, chegarem ao local. A unidade foi acionada por volta das 17h05.

Leia também:

➢ Adolescente é atropelado a caminho da escola em Piratininga

➢ Acidente deixa um morto e congestiona trânsito em Tribobó

A outra vítima, não identificada, foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos. O estado de saúde dele era grave quando chegou na unidade, de acordo com os bombeiros.