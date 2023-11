Adolescente é atropelado a caminho da escola em Piratininga

Um adolescente, de 16 anos, foi atropelado enquanto ia para a escola, na manhã desta quarta-feira (01), em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. O menino foi atingido por um ônibus enquanto atravessava a Estrada Francisco da Cruz Nunes e precisou ser internado por conta dos ferimentos.

O acidente aconteceu por volta das 6h50, na pista reservada para o BHLS Transoceânico, em frente ao colégio Intellectus Oceânica. Profissionais da escola, onde a vítima cursa o Ensino Médio, informaram ter chegado ao local no momento do ocorrido e auxiliado no socorro ao rapaz até que ambulância chegasse.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h. Eles socorreram o menino e o levaram para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói. No momento em que foi socorrido, a gravidade dos ferimentos era considerada intermediária, de acordo com os bombeiros. Ainda não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde.



Agentes da Nittrans também estiveram no local para auxiliar na via, que acabou ficando bastante congestionada no momento do acidente. Por volta das 10h40, o tráfego em todas as pistas já estava completamente liberado, conforme informou o órgão municipal.

O colégio Intellectus informou que os responsáveis do menino foram informados no momento do acidente. As aulas não precisaram ser canceladas e ocorrem normalmente nesta quinta (01).