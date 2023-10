Defesa de Flordelis solicita prisão domiciliar para ex-deputada

A defesa da ex-deputada federal Flordelis, condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido, solicitou à Justiça mudança no tipo de prisão da pastora, nessa quinta-feira (26). Os advogados querem converter a prisão cautelar para domiciliar, pois seria a "medida mais adequada para que ela possa receber o tratamento médico necessário".

De acordo com os advogados Rodrigo Faucz e Janira Rocha, Flordelis necessita restabelecer sua saúde física e mental, e o sistema prisional não possuiria a estrutura para realizar todos os exames e tratamentos fundamentais "para recuperação e acompanhamento da ex-deputada".

No mês passado, a ex-deputada passou mal na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Ela teria desmaiado e caído no chão, batendo com o rosto, joelho e mãos, quando deixava a sua cela para receber atendimento médico, pois teria apresentado tonturas. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do presídio na ocasião.

Flordelis dos Santos de Souza está presa desde agosto de 2021. A pastora foi condenada, em novembro do ano passado, a 50 anos de prisão por ser mandante da morte do marido, o também pastor Anderson do Carmo.

Íntegra da nota da defesa

"O agravamento do quadro de saúde da ex-deputada está comprovado pelos acontecimentos, atendimentos e exames dos últimos meses. Flordelis está com problemas cardíaco graves, além de ser portadora de transtorno mental diagnosticado. Assim, a defesa pede a aplicação da legislação e normativas que garantem especialmente aos idosos e enfermos um tratamento digno e que respeite as particularidades do quadro médico apresentado. O sistema prisional não possui estrutura para realizar todos os exames e tratamentos urgentes e indispensáveis para recuperação e acompanhamento da ex-deputada".