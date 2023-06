Flordelis pede autorização para casar na cadeia

A ex-deputada federal e pastora Flordelis dos Santos, de 62 anos, deu andamento aos procedimentos necessários para casar. Condenada em novembro de 2022 a mais de 50 anos de prisão por conta do assassinato do marido e também pastor Anderson do Carmo de Souza, a cantora quer oficializar seu enlace com o noivo, o produtor artístico Allan Soares, de 28 anos.

Nesse processo, a pastora pediu à direção do Instituto Penal Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, em Bangu, que um casamento religioso aconteça. À direção na cadeia, Flordelis informou que não quer começar a receber visita íntima sem estar casada.

A pastora também teria comunicado que fez uma união estável com Allan, o que foi solicitado pela direção do Talavera Bruce, devido á necessidade dos documentos que comprovem o relacionamento para dar continuidade ao processo de visita íntima.

Como tudo começou

Flordelis e Allan se conheceram quando ele ainda trabalhava como produtor musical. O casal assumiu o namoro pouco antes da prisão da ex-deputada, em 2021, quando os dois apareceram juntos pela primeira vez aniversário de 60 anos dela, abraçados posando para uma foto.

Allan também acompanhou todo o processo de prisão da namorada, e atualmente já consta como visitante ativo, frequentando a penitenciária nos dias de visita. No dia da condenação, Allan chegou a chorar ao ouvir a sentença da noiva.

Ao final do mês de abril, durante uma visita da Justiça itinerante ao presídio, Flordelis pediu a retirada do sobrenome Souza, que pertencia o pastor Anderson, de seus documentos.

A Seap afirmou que confirma o recebimento da solicitação e informa que está analisando o mérito do pleito.