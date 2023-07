Fechamento da última igreja de Flordelis completa um ano

O templo do Mutondo foi o último a encerrar as atividades - Foto: Filipe Aguiar

O fechamento da última igreja do Ministério Flordelis completou um ano nesta terça-feira (4). A 'Cidade do Fogo', localizada no Mutondo, em São Gonçalo, encerrou suas atividades em 4 de julho do ano passado, a pedido da própria pastora e ex-deputada federal, que acreditava não ser mais capaz de custear seus compromissos financeiros por estar presa.

O templo foi fechado após quase um ano da prisão de Flordelis, que, na época, ainda era acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Alguns meses depois, em novembro do ano passado, ela foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

A 'Cidade do Fogo', localizada no Mutondo, em São Gonçalo, encerrou suas atividades em 4 de julho do ano passado | Foto: Divulgação

Segundo o portal Metrópoles, antes das atividades serem definitivamente encerradas na sede do Mutondo, na Rua Guilherme Santos Andrade, o comando da igreja ficou por algum tempo com o filho de consideração da ex-deputada Gerson da Conceição, o Gerson Baiano. Em seguida, o local foi assumido pela Assembleia de Deus Ministério Saracuruna e chegou a funcionar por algumas semanas, mas logo o galpão foi vendido e virou uma fábrica de lajes, que funciona até os dias de hoje.

O galpão foi vendido e virou uma fábrica de lajes, que funciona até os dias de hoje | Foto: Filipe Aguiar

Além do igreja do Mutondo, onde a própria Flordelis congregava, seu ministério tinha outras cinco unidades e uma igreja em construção, antes de Anderson do Carmo ser morto em 2019. Ele, inclusive, era o responsável pela administração dos templos. Mas logo que o escândalo envolvendo Flordelis veio à tona, as filiais do Jardim Catarina, em São Gonçalo, e de Pendotiba e Piratininga, em Niterói, foram fechadas. Depois as sedes de Itaipuaçu, em Maricá, e Itaboraí também encerraram suas atividades. Em julho de 2022, foi a vez da unidade do Mutondo acabar.