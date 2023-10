Acidente em Paraty deixa um morto e cinco feridos

Um homem morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na rodovia BR-101, no trecho conhecido como Rio-Santos, na altura do município de Paraty. A colisão, entre um carro de passeio e uma van, aconteceu no início da manhã deste sábado (14), na altura do km 54 da via, no Sertão do Taquari.

Ainda não há detalhes a respeito do que ocasionou a batida. O condutor do automóvel acabou, por conta do impacto ficando preso às ferragens do veículo e veio à óbito ainda no local, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Ainda não foi confirmada a quantidade de pessoas que estavam na van; cinco delas ficaram feridas.

Três delas foram levadas para o Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty. Além delas, um homem de 33 anos e outro de 29 foram socorridos ao Hospital da Praia Brava, em Angra dos Reis, com ferimentos de gravidade moderada. Ainda não há informações atualizadas sobre seus respectivos estados de saúde.

O resgate foi feito por agentes do Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da concessionária que administra a via, a CCR RioSP. Policiais foram acionados e realizaram a perícia. A vítima fatal, cuja identidade não foi confirmada, foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis (RJ).