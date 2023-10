Mulher é presa após rasgar testículos de ex no interior do Rio

Uma mulher de 32 anos foi presa após, supostamente, invadir a residência do ex-companheiro, de 65 anos, e ferí-lo nas partes intímas. A acusada teria rasgado os testículos do idoso com as próprias mãos, segundo a Polícia. O crime aconteceu em Três Rios, município no interior do estado do Rio, durante a madrugada da última sexta-feira (13).

De acordo com relatos, a vítima teria chegado em casa à noite e encontrado a ex-parceira no banheiro de casa. Ao ser encontrada, ela teria puxado o idoso para o cômodo e começado as agressões. O filho da vítima, um adolescente de 13 anos, teria sido o responsável por conter a agressão.

Policiais militares foram acionados ao local. De acordo com eles, a mulher apresentou resistência a abordagem e teria tentado, inclusive, agredir também os agentes. Os PMs precisaram usar spray de pimenta para conter a acusada, que foi autuada por lesão corporal e levada para a 108ª DP (Três Rios). A motivação para o crime ainda está sendo apurada.

O idoso foi socorrido e levado para a unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Ele recebeu atendimento médico no local e já foi liberado.