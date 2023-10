Cavalo é atropelado na Alameda São Boaventura, no Fonseca

Um cavalo morreu depois de ser atropelado na Alameda São Boaventura, no Fonseca, uma das mais movimentadas vias de acesso ao município de Niterói. Segundo relatos de testemunhas, ele foi atingido por um carro de passeio durante a madrugada deste sábado (14).

O acidente aconteceu na altura da baia Horto, próximo ao Horto do Fonseca, no sentido Niterói. Relatos iniciais apontam que o condutor do veículo não parou para prestar socorro. O animal continuou no local até a parte da manhã, quando representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e um veterinário estiveram no local.

Eles teriam, segundo os relatos, chegado a prestar socorro ao equino, que, mesmo assim, acabou não conseguindo resistir aos ferimentos e morreu no local. O tráfego na fazia onde o corpo estava foi interditado temporariamente. A remoção do cadáver foi feita com apoio da Companhia Municipal responsável pelos serviços de limpeza urbana (Clin).