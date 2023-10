Prédio pega fogo em Ipanema

Um prédio pegou fogo, no final da tarde desta sexta-feira (13), na Rua Aníbal Mendonça, em Ipanema, Zona Sul do Rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h09 e continuaram no combate ao incêndio até as 19h. De acordo com as informações iniciais, um apartamento no quarto andar pegou fogo, e em seguida atingiu outros andares.

Leia também

➢Fisioterapeutas ganham homenagens pelo seu dia

➢ Homem morre atropelado por ônibus na Barra da Tijuca

Até a publicação desta reportagem, não havia registro sobre pessoas feridas.