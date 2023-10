Influenciadora bolsonarista Karol Eller morre aos 36 anos

Morreu, aos 36 anos, a influenciadora digital Karol Eller, na noite da última quinta-feira (12), em São Paulo. A morte foi confirmada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL); horas antes, a influenciadora havia usado seu perfil no Instagram para publicar uma mensagem fazendo menção ao Corpo de Bombeiros e insinuando que poderia tirar a própria vida.

A publicação, em que a influencer dizia ter "perdido a guerra", foi apagada. Nikolas chegou a publicar, no Twitter, que estava tentando entrar em contato com a influenciadora, mas não conseguia. Mais tarde, ele confirmou a morte nas redes sociais. “Escrevo isso praticamente sem forças, mas infelizmente Karol Eller veio a óbito. Que o Senhor conforte a vida de seus familiares”, escreveu.

Leia também:

➢ Em solo brasileiro, pastor da Lagoinha fala sobre dias de aflição em Israel

➢ Família doará órgãos de segurança morto com golpes de espada em Niterói

➢ Lula faz apelo por crianças palestinas e israelenses



Karol era prima de terceiro grau da cantora Cássia Eller e ficou conhecida nas redes por seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela chegou a ser nomeada, em 2019, para fazer parte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), companhia pública de comunicação, durante a gestão do ex-presidente.

Em janeiro deste ano, foi exonerada da função que exercia na EBC por conta de sua participação nos atos antidemocráticos promovidos por manifestantes bolsonaristas em Brasília, no dia 8 de janeiro. Ela registrou momentos da manifestação que viria a invadir os prédios dos Três Poderes. Após a exoneração, ela foi comissionada ao cargo de assessora do deputado Paulo Mansur (PL).

Lésbica, a influenciadora anunciou, no último mês de setembro, que havia se convertido à fé cristã durante um evento religioso e que iria renunciar à orientação sexual. “Sim, eu renunciei à prática homossexual, eu renunciei vícios e renunciei os desejos da minha carne para viver em Cristo”, anunciou, na época.

Bolsonaro reage à morte

Além de Nikolas, outras figuras políticas ligadas a Karol reagiram à notícia nas redes sociais. Uma delas foi o próprio ex-presidente Bolsonaro, que postou, no ‘stories’ do Instagram, uma foto de Eller em preto e branco.

Seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL) também comentou a morte. “Recebi com muita tristeza a notícia da morte da Karol Eller, uma pessoa de coração gigantesco, uma grande mulher. Peço respeito pela história da Karol e orações pela alma dela e pelo conforto de todos. Que Deus a receba!”, escreveu.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL), também filho do ex-presidente, foi outro a lamentar o ocorrido em seu perfil nas redes. “Com muito pesar mesmo, acabei de receber a notícia do falecimento da Karol Eller. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte familiares e amigos. Vai fazer falta por aqui”, publicou.

Paulo Mansur, deputado que Karol assessorava, também homenageou a influenciadora nas redes. No Instagram, ele postou uma foto junto da assessora e escreveu: "Te amo tanto. Que saudade que já estou de te dar um abraço". No Twitter, ele também lamentou a morte: "A dor é inexplicável. Apenas pedimos oração pelos seus familiares nesse momento".

O corpo de Karol está sendo levado por familiares para Governador Valadares, em Minas Gerais, onde será velado e sepultado. O enterro está previsto para acontecer neste domingo (15).

Centro de Valorização à Vida

Pessoas passando por quadros de ideação suicida ou fortes episódios depressivos podem procurar o CVV (Centro de Valorização da Vida), organização que oferece apoio profissional 24 horas por dia. O atendimento é gratuito e pode ser feito pelo telefone 188, por e-mail, Skype ou pelo chat no site cvv.org.br.

Além disso, as unidades dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) também podem ajudar com apoio emocional e ajuda especializada às pessoas que estejam enfrentando dificuldades ligadas à saúde mental. . São Gonçalo tem duas unidades: uma no Mutondo (Rua Ladislau de Andrade, 44) e outra no Centro da cidade (Rua General Antônio Rodrigues, 250).