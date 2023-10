Família doará órgãos de segurança morto com golpes de espada em Niterói

Foi confirmada, na manhã desta quinta-feira (12), a morte do segurança Leandro Oliveira Lopes da Silva, 32 anos, após o protocolo de morte cerebral, decretado no último dia 6. Leandro foi golpeado sete vezes com uma espada em suas costas enquanto fazia a segurança de uma boate em Niterói.

De acordo com informações da família de Leandro, confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde, os órgãos da vítima serão doados.

Leia mais



➢ Acusados de matar homem com golpes de espada são detidos em Niterói

➢ Homem é agredido com espada em boate de Niterói

"A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima informa que a morte encefálica do paciente Leandro Oliveira Lopes da Silva foi confirmada às 19h de quarta-feira (11). Após entrevista com a família, o corpo aguarda captação de órgãos para doação. A partir da abertura do protocolo de morte encefálica, que ocorreu na sexta (6) neste paciente, alguns critérios foram atendidos com a realização de vários exames, que foram repetidos até a noite de ontem (quarta) quando foi confirmada a morte cerebral", afirmou a Secretaria de Saúde, em nota.



Dois menores apreendidos

Foram apreendidos na quarta-feira (11) dois adolescentes acusados de tentativa de homicídio contra o segurança Leandro Oliveira Lopes da Silva, que foi esfaqueado em frente a boate em que trabalhava na Rua Barão do Amazonas, no Centro de Niterói. De acordo com a 76ª DP, o caso foi encaminhado à Justiça.