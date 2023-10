Lula faz apelo por crianças palestinas e israelenses

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, nesta quarta-feira (11), um pedido para a libertação de crianças israelenses sequestradas e mantidas como reféns pelo grupo extremista Hamas, além do cessar-fogo de Israel contra a Faixa de Gaza, para que crianças palestinas e mães também saiam da região em segurança.

“Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo (…). É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente um cessar-fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas”, declarou Lula.

O presidente apelou ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e à comunidade internacional para “pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio”.



Em sua declaração, o chefe do Executivo Federal também afirmou que o Brasil, no exercício da presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, reunirá “esforços para que cesse, de imediato e em definitivo, o conflito”. Ainda conforme declarou Lula, o país vai continuar “trabalhando pela promoção da paz e em defesa dos direitos humanos no mundo”.