Em solo brasileiro, pastor da Lagoinha fala sobre dias de aflição em Israel

O pastor Leandro Alves Baptista de Almeida, de 38 anos, líder da Igreja Lagoinha Caxias, chegou em solo brasileiro numa caravana de religiosos, na tarde desta quarta-feira (22), após passar por dias de aflição em Israel. O grupo ao qual fazia parte, que inicialmente contava com 103 pessoas, chegou em solo brasileiro com duas pessoas a menos, que preferiram retornar com a Força Aérea Brasileira (FAB).

Mais tranquilo após deixar o país em guerra onde vivia momentos de tensão e incertezas, o pastor falou sobre a viagem. De acordo com Leandro, na viagem de ida, o grupo religioso conheceu, primeiramente, a cidade de Tiberíades, em Israel, realizando passeios em torno do Mar da Galileia. Após cinco dias no local, se deslocaram até a cidade de Jerusalém, momento em que começou a guerra. A excursão que iniciou em clima de festa, se transformou em um ambiente de profunda preocupação.

"Estávamos tomando café da manhã no restaurante do hotel quando ouvimos um barulho muito alto de sirenes, não sabíamos o que significava, então funcionários do hotel nos mandaram sair de perto das janelas, e nos informaram que o país estava sendo atacado. Em seguida, fomos direcionados para bunkers dentro da própria instalação", relatou o pastor.

Chegamos a presenciar um foguete que caiu em uma zona próxima ao hotel, a cerca de 10 Km de distância Leandro Almeida pastor

O grupo foi orientado pelas forças armadas de Israel a não sair do hotel, permanecendo confinados por quatro dias. "Ouvíamos, constantemente, sons de mísseis sendo interceptados pelo sistema de segurança Domo de Ferro de Israel. Chegamos a presenciar um foguete que caiu em uma zona próxima ao hotel, a cerca de 10 Km de distância. Ficamos muito assustados com a situação, já que no Brasil não existem guerras desse tipo, mas a unidade do nosso grupo foi fundamental para mantermos a tranquilidade e a fé em Deus de que tudo passaria", declarou Leandro.





Fumaça de foguete que caiu em uma zona próxima ao hotel onde estava hospedado o grupo Divulgação/ Arquivo Pessoal

O pr. Leandro era um dos responsáveis pela viagem, juntamente com o pastor Felipe Valadão, tendo realizado atualizações diárias através das redes sociais para comunicar aos familiares, amigos e aos fieis da congregação que eles estavam bem. De acordo com Leandro, os serviços do hotel funcionaram normalmente. O grupo tinha acesso a internet, água, comida, além do próprio serviço de limpeza nos quartos, sendo esse outro fator que colaborou para acalmá-los em meio ao cenário de guerra que o país estava enfrentando.

Ficamos muito assustados com a situação, já que no Brasil não existem guerras desse tipo, mas a unidade do nosso grupo foi fundamental para mantermos a tranquilidade e a fé em Deus de que tudo passaria Leandro Almeida pastor

"O nosso grupo realizava reuniões diárias junto aos guias do local para discutir sobre novas informações que chegavam ao nosso conhecimento. Sempre andávamos juntos no hotel, ninguém ficava sozinho, e isso certamente criou um sentimento de unidade entre nós, e ajudou para que não ficássemos pensando em tudo que estava acontecendo ao nosso redor. Além disso, também nos reuníamos, todos os dias, para cultuar e orar", disse o pastor.

O grupo reunido em meio a guerra em Israel | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Ainda de acordo com o líder religioso, os moradores do local relatavam que jamais tinham visto uma guerra daquelas proporções assolar o país, porém tinham bastante confiança no exército israelense, acreditando que eles são capazes de vencer essa guerra contra o grupo islâmico de Hamas.

A caravana de fiéis aterrissou na tarde desta quarta-feira (11), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, por volta das 15h30. A FAB promete enviar mais aviões para resgatar os cidadãos brasileiros que estão em Israel, a previsão é que cerca de 200 pessoas sejam transportadas por dia até o próximo sábado (14).

