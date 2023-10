Grupo evangélico de Niterói deixa Israel; caravana chega nesta quarta (11)

O grupo de evangélicos da Igreja Batista da Lagoinha de Piratininga, em Niterói, que teve uma excursão religiosa por Israel interrompida pela guerra no país, chega ao Brasil na tarde desta quarta-feira (11). Os mais de 100 viajantes embarcaram no fim da tarde desta terça (10) em um voo para Dubai, nos Emirados Árabes, de onde partem para o Rio de Janeiro.

Os fiéis da igreja em Niterói conseguiram sair do país em um voo comercial da companhia aérea Emirates, saindo do Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Tel Aviv. Segundo o pastor Felippe Valadão, que lidera a congregação, o grupo completo inclui 103 pessoas, além dele e da esposa, a cantora Mariana Valadão. A previsão é que eles cheguem em Dubai na parte da manhã e, de lá, desembarquem no Brasil às 15h24 (horário de Brasília).

A caravana "Novos Começos" viajou no último dia 28 de setembro em direção à Dubai. Após uma curta estada na cidade árabe, o grupo partiu para a excursão religiosa por Israel, que costumam realizar anualmente. No sábado (05), porém, o país decretou estado de guerra por conta da série de ataques realizados pela organização terrorista Hamas.

Em transmissão ao vivo realizada em seu perfil no Instagram no sábado (05), o pastor comentou a situação no país. "O que podemos fazer nesse momento é orar. Israel tem um dos maiores exércitos do mundo e tenho certeza de que a resposta será imediata. Estamos em corrente de fé para que todos os brasileiros possam voltar para casa em paz. Estamos passando por um momento de pressão emocional e espiritual. Precisamos estar muito tranquilos para darmos segurança ao grupo", disse.

Além dos voos comerciais, os brasileiros que ainda estão em Israel devem deixar o país em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) que estão sendo enviados à Tel Aviv para fazer o resgate. Às 14h12 (horário de Brasília), o primeiro dos voos enviado pela FAB à Israel deixou o país com 211 passageiros.

A previsão é que novos voos sejam enviados diretamente ao longo da semana. Amanhã (11), o avião KC-30 sai com até 210 passageiros para um voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio. Na quinta (12), um avião menor, o KC-390, traz até 60 passageiros em uma viagem com paradas em Lisboa (Portugal), na Ilha do Sal (Cabo Verde) e em Recife, antes de desembarcar em Guarulhos, São Paulo, às 11h de sexta (13).

Na sexta-feira (13) e no sábado (14), dois aviões KC-30, com até 210 passageiros, fazem voos sem escalas e com desembarque previsto para as 23h de cada dia.