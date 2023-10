Guerra: Grupos evangélicos brasileiros tentam deixar Israel

Uma parte dos brasileiros que devem ser resgatados pela Força Aérea Brasileira (FAB) em Israel, depois de o Hamas ter atacado o país e iniciado uma guerra no último sábado (7/10), são evangélicos que realizavam turismo religioso. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

Mais de 100 fiéis de pelo menos duas caravanas religiosas foram surpreendidos em Israel com os ataques do grupo extremista islâmico armado Hamas, que atingiu o país com bombas e atiradores por terra, deixando centenas de mortos, na maior parte civis. Na sequência, Israel bombardeou a Faixa de Gaza e declarou guerra.

➢ Morre jovem baleado em briga na Barreira do Vasco

➢ Ações em favelas do Rio buscam cumprir 100 mandados de prisão

Líder de uma caravana com 37 pessoas, o presidente da Embaixada Internacional Vida, Bueno Junior, disse que já esteve em Israel 15 vezes e nunca havia se deparado com uma situação como a que viveu no sábado.

Presos no país

O ataque do Hamas aconteceu no mesmo dia que a caravana deveria deixar o país. Segundo o líder do grupo, 19 brasileiros conseguiram sair de Israel de avião via Dubai e Etiópia.

No entanto, outros 17 não tiveram êxito. Eles chegaram a ir para o Aeroporto Internacional Ben Gurion, mas precisaram voltar para um hotel em Jerusalém.

A expectativa de Bueno é que o grupo possa ser resgatado por um dos seis aviões da FAB preparados para ir até o país. Médicos e psicólogos estarão nos aviões para assistir os brasileiros.

Outro grupo religioso brasileiro que está preso em um hotel de Jerusalém é a Caravana Novos Começos, liderada pelo pastor Felipe Valadão, da Igreja da Lagoinha em Niterói. Segundo ele, são 103 pessoas.

O pastor Saulo Mattos, de Alagoas, que faz parte do mesmo grupo, contou para a TV Gazeta que estavam no restaurante do hotel no momento do bombardeio. Os garçons corriam e pediam para que os clientes ficassem longe da janela, segundo o religioso.

Muitas lideranças religiosas se posicionaram a favor de Israel no conflito. Isso porque existe uma interpretação em boa parte do meio evangélico de que a retomada do território de Israel, depois do Holocausto, foi um sinal do fim dos tempos.

Essa parte dos evangélicos tem uma interpretação do livro de Apocalipse, na Bíblia, de que Jesus Cristo vai voltar pela segunda vez por Israel, considerado Terra Santa não só para cristãos.