Israel autoriza pouso de aviões para resgate de brasileiros no país

O número de brasileiros com interesse em repatriação aumentou para 1,7 mil - Foto: Divulgação/FAB

Israel autorizou o sobrevoo e o pouso das aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) na área do país. Neste momento, o avião mais próximo está em Roma, na Itália, e uma segunda aeronave tem decolagem prevista para a tarde desta segunda-feira (9). O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou que o número de brasileiros com interesse em repatriação aumentou para 1,7 mil.

Mais 700 brasileiros se somam aos que haviam indicado interesse pela repatriação. Antes, o Itamaraty havia contabilizado cerca de mil brasileiros e seus dependentes.

A contagem havia sido feita por meio de um formulário on-line, disponibilizado pela embaixada brasileira em Tel Aviv, que tem por objetivo solicitar a repatriação. São, em sua maioria, turistas que estão hospedados em Tel Aviv ou Jerusalém, como os evangélicos que visitavam o país.



Por meio de nota à imprensa, o Itamaraty ainda destacou que recomenda o embarque também em voos comerciais no aeroporto israelita de Ben Gurion.

O Itamaraty também afirmou que continua colaborando com Israel para assegurar a segurança dos brasileiros durante o processo de repatriação.

O Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada em Tel Aviv fornecerão atualizações e assistência aos afetados, mantendo-se em contato constante. A situação no Oriente Médio é monitorada e, segundo o governo brasileiro, medidas serão tomadas para garantir a segurança dos brasileiros na região.

Médicos e psicólogos estarão nessas aeronaves para auxiliar na repatriação dos brasileiros. Conforme adiantou a Coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, a decisão pelo envio dos aviões foi tomada na noite de sábado (7) em uma reunião entre o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno. Eles anunciaram o resgate de brasileiros no domingo (8).

Os seis aviões que estão sendo preparados comportam um total de 696 passageiros. A estimativa das autoridades brasileiras é de que cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil moram na Palestina.

Espera por voos comerciais

Também existe uma expectativa de normalização do funcionamento do aeroporto Ben-Gurion, o principal de Israel. Assim, os brasileiros também poderão sair do país em voos comerciais.

O Ministério das Relações Exteriores divulgou número de contato para brasileiros em situação de emergência.

Escritório em Ramala: +972 (59) 205 5510

Embaixada em Tel Aviv: +972 (54) 803 5858

Plantão consular geral, em Brasília: +55 (61) 98260-0610