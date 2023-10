Repórter da InterTV é assediada em entrada ao vivo em Maricá

A repórter da InterTV, afiliada da TV Globo, Bianca Chaboudet foi assediada enquanto fazia uma entrada ao vivo, diretamente de uma praça em Maricá, para o RJ2, na noite desta segunda-feira (2).

O assédio aconteceu durante uma transmissão realizada por Bianca para o telejornal noturno. Na pauta, a jornalista informou sobre ações da Defesa Civil contra afogamentos nas praias do município de Maricá, mas, logo no início de sua entrada, um homem tentou beijá-la no rosto e foi "contido" pela própria repórter com o cotovelo.

Leia também:

Ônibus do rapper gonçalense Orochi é atingido por bala perdida

Familiares do jogador André, do Flu, se envolvem em grave acidente na Bahia

"Pois é, hoje passei pela primeira vez por esse tipo de situação. Estava em uma praça, comércio funcionando, ao vivo e uma pessoa aleatória passou e tentou me dar um beijo no rosto. "Ah, mas foi no rosto". Só eu sei o quanto me desestabilizou pra continuar a notícia. Minhas pernas ficaram bambas. Ele ainda parou atrás do meu equipamento e falou mais algumas coisas que não consegui ouvir por ter continuado a notícia. Foi uma sensação horrível", desabafou a jornalista em seu perfil do Instagram.

A emissora InterTV publicou uma nota de repúdio assinada pelo diretor de jornalismo da emissora no Estado do Rio, Rolf Danziger. No comunicado, a afiliada define o ato do homem como um "ato inaceitável de violência e desrespeito" e diz que está prestando todo o apoio necessário à jornalista vítima.

"Repudiamos veementemente esse ataque. Este ato covarde não é apenas um ultraje contra Bianca, mas uma afronta a todas as mulheres e todos os jornalistas que estão na linha de frente da notícia, buscando trazer informações importantes à nossa sociedade. Nenhum profissional merece ser vítima de agressão enquanto desempenha seu trabalho com dedicação e comprometimento.

A Inter TV tomará todas as medidas cabíveis para garantir que o agressor responda por seu crime perante a lei. Vamos fornecer todas as informações e imagens necessárias para que as devidas providências legais sejam tomadas. Reafirmamos nosso compromisso com a segurança e a dignidade de nossos profissionais. Não toleraremos qualquer forma de violência, assédio ou desrespeito. A liberdade de imprensa é um pilar fundamental da democracia, e continuaremos a exercê-la com coragem e determinação", disse a nota.

Confira o momento em que o acusado invade a entrada ao vivo da repórter: