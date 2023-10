Familiares do jogador André, do Flu, se envolvem em grave acidente na Bahia

A família havia se reunido em Algodão, cidade natal do jogador, no último mês - Foto: Arquivo pessoal

A família havia se reunido em Algodão, cidade natal do jogador, no último mês - Foto: Arquivo pessoal

Um acidente entre um carro e uma carreta deixou dois mortos e uma terceira pessoa gravemente ferida, na BR-101, em Itapebi, no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no último sábado. Até o momento não há informações sobre a causa da batida.



O carro envolvido na batida pertencia a familiares do jogador André Trindade, do Fluminense. A família estava voltando de férias da Bahia para o Rio de Janeiro, onde residem. O motorista foi identificado como Adelson Santana, primo do pai do jogador. Ele ficou gravemente ferido e foi levado à UTI do Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. O estado de Adelson não foi confirmado.

A esposa de Adelson, Leidiane Costa dos Santos, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora,. Além dela, o cunhado de Adelson, Antônio Costa da Silva, de 57 anos, também morreu no acidente.

O motorista conduzia um carro modelo Prisma, que foi atingido por uma carreta | Foto: Reprodução

Leia mais:

➢ Estado de conservação da passarela do Laranjal, SG, preocupa pedestres

➢ Polícia identifica casal que foi assassinado a tiros na Via Dutra

O casal passou um mês na Bahia; a mulher não resistiu aos ferimentos | Foto: Arquivo pessoal

A família, que morava no Recreio, na Zona Oeste do Rio, estava há um mês na Bahia passando férias. Segundo um amigo da família, Adelson foi criado em Algodão, no município de Ibirataia, na Bahia, junto ao pai do jogador André Trindade, do Fluminense, e os dois seriam primos. Durante o mês de setembro, os familiares se reuniram na cidade natal, juntamente com o jogador, que esteve presente para rever a família.



Leidiane Costa e o jogador André | Foto: Arquivo pessoal

O fundo do veículo ficou completamente destruído e pedaços do banco e da mala, assim como as roupas que estavam dentro do carro ficaram espalhadas na pista.



Os corpos de Antônio e Leidiane foram levados para o Departamento de Polícia Técnica e sepultados na manhã desta segunda (02). Os dois eram naturais do distrito de Algodão, no município de Ibirataia. O motorista da carreta, que tem placa do município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, não ficou ferido.