Ônibus do rapper gonçalense Orochi é atingido por bala perdida

Na madrugada deste domingo (1º), o ônibus em que estava o rapper Orochi, de 24 anos, foi atingido por uma bala perdida. O cantor deixava o Rio para se apresentar em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando o vidro de uma janela foi atingido por um projétil.

O cantor, natural de São Gonçalo, mostrou o ocorrido através de vídeos publicados nos Stories do Instagram. Nas imagens, é possível ver o buraco feito pelo disparo e o vidro estilhaçado. "RJ não é para amadores! Livramento a caminho do show em Juiz de Fora", escreveu Orochi, sem deixar claro onde teria acontecido o fato.

Já em Minas, o rapper voltou a atualizar as redes sociais com registros do show, mas não deu mais detalhes sobre o assunto.



Até o momento, não há informações de feridos.