Bruna Biancardi se posiciona após suposta traição de Neymar

Atualmente jogando pelo All Hillal, da Árabia Saudita, Neymar Jr, de 31 anos, foi flagrado em uma boate espanhola com outras duas mulheres, segundo vídeo publicado pelo jornalista Leo Dias na segunda-feira (18).

Bruna Biancardi, namorada do atleta, rompeu o silêncio e se posicionou sobre o caso, através de suas redes socias.

Bruna Biancardi, namorada de Neymar, rompeu o silêncio e se posicionou sobre o caso | Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez , o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho".



Bruna e Neymar anunciaram a gravidez em abril deste ano, e desde então, têm vivido momentos conturbados gerados por relatos de infidelidade do atleta. Os dois assumiram o namoro um ano antes, em abril de 2022, mas estavam juntos há mais tempo. Em agosto, chegaram a colocar um ponto final na relação, mas reataram após a virada do ano.

Ainda este ano, Neymar teve um affair exposto e chegou a pedir desculpas publicamente para Bruna Biancardi, sem mencionar diretamente o fato, após os boatos de traição. Na época, inclusive, Bianca Biancardi, irmã de Bruna, viralizou ao se posicionar em sua rede social, afirmando sobre o cunhado "Um homem que se recusa a ser homem, se recusa a amadurecer e assumir a culpa pelo que faz".

