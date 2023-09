Neymar é flagrado com mulheres em balada espanhola e é defendido pelo pai: "É solteiro"

O jogador Neymar Jr se envolveu em mais uma polêmica no último final de semana, após ser flagrado em uma balada em Barcelona, na Espanha com duas mulheres. Nas imagens, o craque não parece se importar com a proximidade entre ele e as jovens um ambiente público, e conversou ao pé do ouvido com as desconhecidas. O que para sua assessoria "Não foi nada demais", para a Internet, a situação se mostrou suspeita mais uma vez, e rumores de uma nova traição começaram a ser levantados.

Em suas redes sociais, Bruna já parecia estar mandando 'indiretas' antes mesmo dos vídeos serem divulgados. No último sábado (16), a influenciadora havia publicado uma frase enigmática em seu story do Instagram, que dizia: "Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém". Entretanto, Bruna apagou a publicação logo em seguida.

Enquanto o jogador estava curtindo a noite espanhola, Bruna, que está grávida da primeira filha do casal, chamada Mavie, estava no Brasil, onde chegou a curtir a festa de dois anos da marca "Wepink", comandada pela também influenciadora, Virgínia Fonseca.

Procurada pela imprensa, a assessoria de Neymar comentou as imagens, e negou que o jogador tenha se envolvido com as mulheres que aparece conversando nos vídeos. "Não tem nada demais. Não é segredo que ele foi para Barcelona ver o Davi e também para o aniversário do filho da Carol [Dantas]. E depois saíram com os amigos para esse local", declarou a equipe.

Quem também comentou o caso foi o pai de Neymar, que chegou a revelar, em conversa privada com o colunista Leo Dias, o status de relacionamento do jogador. "Ele é solteiro. Ou não. Eles são namorados [Neymar e Bruna Biancardi]", comentou, se mostrando confuso quanto ao relacionamento do filho.

Mesmo com os rumores de uma nova traição, o mais novo jogador do time árabe Al-Hilal Saudi Football Club, não se pronunciou sobre as novas polêmicas, diferente do que fez na última vez em que traiu Bruna, em que publicou em seu Instagram uma carta à amada pedindo perdão por tê-la traído.

"Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês", escreveu o jogador.

Mais uma vez, Bruna não se pronunciou sobre as polêmicas, e publicou apenas uma foto da barriga de grávida em seu story, com a frase "Dia de ver a Mavie.".