Universidade expulsa alunos de medicina denunciados por atos obscenos em competição

A Universidade Santo Amaro (Unisa) se pronunciou na noite da última segunda-feira (18), sobre o grupo de alunos do curso de medicina da instituição que foi gravado cometendo atos obscenos durante uma competição universitária. De acordo com o comunicado emitido pela universidade, os alunos identificados nos vídeos foram expulsos, mas o número exato não foi divulgado.

Em uma das imagens, alunos do time de futsal da faculdade corriam em uma quadra enquanto estavam com as calças abaixadas e as partes íntimas à mostra. Já em em outro vídeo, os homens aparecem simulando masturbação enquanto assistem a um jogo de vôlei feminino da competição.

Apesar do caso, que aconteceu em São Paulo, ter ganhado repercussão no último domingo (17), com a publicação de um vídeo nas redes sociais, as imagens são de abril, conforme aponta a investigação da Polícia Civil.

Em nota, a Unisa afirmou ter tomado conhecimento dos atos, definidos como "gravíssimas ocorrências", na manhã da última segunda-feira (18), quando começou a receber as publicações que estavam circulando nas redes sociais desde o dia anterior. Entretanto, segundo o G1, a universidade já havia sido contatada pela equipe no domingo, com a intenção de obter um posicionamento, mas não deu resposta.

A universidade informou também que apesar do caso não ter acontecido nas dependências da instituição, os alunos foram expulsos pela gravidade do ocorrido, e a situação foi levada às autoridades.

Por fim, Unisa afirmou que irá colaborar com as investigações e providências cabíveis, e repudiou o comportamento dos estudantes.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos.

Leia a nota divulgada pela Universidade Santo Amaro na íntegra:

"A Universidade Santo Amaro – Unisa informa que, na manhã de hoje, dia 18 de setembro, sua Reitoria tomou conhecimento de publicações em redes sociais divulgadas durante o fim de semana de 16 e 17 de setembro, contendo gravíssimas ocorrências envolvendo alunos do seu curso de Medicina.

De acordo com tais vídeos, alguns alunos, todos do sexo masculino, executaram atos execráveis, ao se exporem seminus e simularem atos de cunho sexual, durante competição esportiva envolvendo estudantes de Medicina da Unisa e de outra Universidade, realizada na cidade de São Carlos.

Assim que tomou conhecimento de tais fatos, mesmo tendo esses ocorrido fora de dependências da Unisa e sem responsabilidade da mesma sobre tais competições, a Instituição aplicou sua sanção mais severa prevista em regimento, ainda nesta mesma segunda-feira (18/09), com a expulsão dos alunos identificados até o momento.

Considerando ainda a gravidade dos fatos, a Unisa já levou o caso às autoridades públicas, contribuindo prontamente com as demais investigações e providências cabíveis.

A Unisa, Instituição com mais de 55 anos de história, repudia veementemente esse tipo de comportamento, completamente antagônico à sua história e aos seus valores."