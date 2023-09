Kayky Brito já respira sem aparelhos e está sem sedativos

Internado há mais de dez dias após sofrer um acidente na Barra da Tijuca, o ator Kayky Brito finalmente deixou de precisar de aparelhos para respirar. Segundo informações do Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, o ator segue sob cuidados intensivos, mas já não está mais fazendo uso de sedativos.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito já respira sem a ajuda de ventilação mecânica e está sem sedação. Apresenta melhora clínica e ainda continuará sob cuidados intensivos", informou o boletim médico da unidade nesta quarta-feira (13/09).

Leia mais sobre o caso:



➢ Motorista que atropelou Kayky Brito encerra vaquinha e agradece doações

➢ Carro que atropelou Kayky Brito passa por perícia e é liberado

➢ Kayky Brito é transferido para hospital particular no Rio de Janeiro

Na última terça-feira (12/09), o delegado responsável pelas investigações do caso confirmou, em entrevista ao programa de TV Fofocalizando, do SBT, que o laudo do ator confirmou que ele estava embriagado no momento do atropelamento. Nem ele nem o apresentador Bruno de Luca, com quem ele estava na ocasião, haviam feito uso de entorpecentes, segundo o agente.

A 16ª DP (Barra da Tijuca) segue investigando o caso. De acordo com a unidade, a única informação que falta para fechar a investigação é confirmar a que velocidade o motorista de aplicativo Diones Coelho Silva estava dirigindo. O acidente aconteceu na madrugada do último dia 2 de setembro.