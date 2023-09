Maquiador atropelado em SG continua sedado, mas abre os olhos pela 1ª vez

A atriz Danni Suzuki, de 45 anos, voltou a usar as redes sociais para atualizar a situação do amigo Ricardo "Rico" Tavares, maquiador de 46 anos internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, após passar dois dias desaparecido. Dessa vez, a notícia foi boa; apesar de o maquiador continuar sedado e enfrentando um quadro de pneumonia, ele voltou a abrir completamente os olhos.

"Ele hoje abriu os olhinhos! Levemente por uns instantes. Puxa, tava na hora de uma notícia um pouco mais alegre, né? Receber essa notícia acelerou o meu coração. Acho que Ricardinho deu aquela espiadinha só pra ver que eu não tava lá… Puxa vida e eu só vim em casa um pouquinho recuperar a energia. A oração se intensifica por aqui a cada dia", disse a atriz em seu perfil oficial no Instagram, na noite da última sexta-feira (01/09).

"Ricardinho tá estável ainda na luta contra a pneumonia e por incrível que pareça sedado. E sinto que Deus está ouvindo o nosso chamado. Todos os dias as 23h rezo também em conjunto com a 'patrulha cadin', nosso grupo de amigos que saiu em busca do Ricardinho no dia do desaparecimento", completou Suzuki na postagem. Por fim, ela anunciou que passará a abrir transmissões ao vivo todos os dias para rezar junto dos seguidores pela melhora do maquiador.



Conhecido por maquiar celebridades, Rico corre grandes riscos de ficar tetraplégico por conta dos ferimentos, segundo um boletim médico. Ele foi atropelado no último dia 22 de setembro, em Vista Alegre, São Gonçalo, e ficou desaparecido por dois dias. Ele foi encontrado com graves fraturas e sofreu, de acordo com Suzuki, um traumatismo craniano.

Maquiador precisou ser 'ressuscitado'

Ainda de acordo com informações compartilhadas pela atriz via redes sociais, Ricardo passou por um breve susto. Na última quinta (31/08), Danni compartilhou que o maquiador teve uma dificuldade em captar oxigênio e passou por uma breve parada respiratória, antes de ser 'ressuscitado' pelos profissionais de saúde que acompanham o caso.

"Ricardinho apagou. Partiu e os médicos trouxeram ele de volta. Foi tudo muito rápido. É uma fase dele de altos e baixos, já compreendi que o quadro dele vai ser esse. Foi um susto", disse a atriz.