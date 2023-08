Danni Suzuki faz comunicado sobre estado de maquiador em SG

Danni Suzuki, que está no hospital ao lado do amigo, o maquiador Ricardo Tavares, atropelado na última terça-feira, informou aos seguidores o atual estado de saúde do paciente. Rico, como é chamado pelos íntimos, desapareceu no último dia 22 e foi encontrado dois dias depois no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo. Ele sofreu lesão na coluna cervical e na cabeça.

"Não tem muitas novidades. Ricardinho esboçou poucos movimentos, deu piscadas. Deu uma bocejada hoje também. Franze bastante a testa expressando dor. Bastante lágrimas, tá diminuindo muito a medicação, a adrenalina, que regula a pressão dele, a gente vai poder fazer o exame que estamos esperando há tanto tempo, que é a ressonância magnética para realmente entender qual vai ser o diagnóstico mais para frente, continuo aqui esperançosa" afirmou Suzuki.

Em seguida, a atriz explicou o caso para os internautas e detalhou as lesões sofridas pelo maquiador. Segundo ela, a unidade médica está aguardando o resultado da ressonância magnética para compreender melhor o estado de saúde de Ricardo.

"Para os amigos que estão perdidos, tentando entender, Ricardinho teve um grave traumatismo craniano. Com vários edemas, bastante graves, teve um trauma na coluna cervical, a c7, c6 e c4, a gente não sabe o quanto atingiu a coluna cervical. Bem grave a situação do Ricardinho nesse momento. A gente não pode ter certeza de nada sem saber o resultado da ressonância magnética. O despertar dele é extremamente importante. Hoje conheci aqui no hospital o time de enfermeiras que resgataram o Ricardinho, na noite que ele chegou aqui. Cuidaram dele com tanta eficiência, com tanto carinho. Pessoas muito queridas, é um timão! Conheci eles que ficam na linha de frente da emergência", contou Suzuki.