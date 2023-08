Carro de maquiador dos famosos é encontrado em São Gonçalo

Foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (25), o carro do maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares. O veículo estava próximo de onde, de acordo com as primeiras informações, ele teria sido atropelado, na última terça-feira (22).

Conhecido como Rico Tavares ou Ricardinho, o maquiador foi dado como desaparecido e, após uma campanha nas redes sociais, feita pela amiga Danni Suzuki e outras atrizes, acabou sendo reconhecido por uma tatuagem na barriga no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde havia dado entrada em estado grave.

Como ele havia saído de casa de carro, a Polícia Civil fez buscas para tentar entender o que houve com Rico. O Fiat Uno Vivace foi achado perto de uma padaria à beira da BR-101, altura de Alcântara, onde Rico também foi encontrado. O carro passará por perícia e será levado para a Cidade da Polícia.

