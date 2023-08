Maquiador dos famosos está internado em estado grave no Heat

O maquiador das estrelas Ricardo Tavares, o 'Rico', encontrado com vida no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, nesta quinta-feira (24), está internado em estado grave.

A unidade de saúde informou que Ricardo está entubado e que ele foi diagnosticado com uma lesão na coluna cervical e na cabeça. Policiais da DDPA agora tentam descobrir em que contexto 'Rico' foi atropelado e onde está seu carro.

Leia também:



➣ Maquiador dos famosos desaparece em Itaboraí

➣ Família pede orações para que modelo desaparecido no mar seja encontrado

"Agora a gente vai ficar aguardando ele reagir. Eles [equipe médica] começam a diminuir a medicação. E aí a gente conta que um milagre aconteça que é o Ricardinho acordar", disse a atriz Dani Suzuki, amiga do maquiador, em seu perfil do Instagram na madrugada desta sexta-feira (25).

Ricardo foi localizado por policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). De acordo com os agentes, o maquiador foi atropelado no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, na noite dessa terça-feira (22). Ele foi encontrado desacordado e levado pelo Corpo de Bombeiros, no mesmo dia, ao Heat, onde deu entrada às 20h34.

Em nota, a direção do Hospital Estadual Alberto Torres informou que o paciente é continuamente avaliado pela equipe médica, e que o último boletim indica que Ricardo se mantém estável dentro da gravidade do seu quadro clínico. "Paciente continua sedado, em ventilação mecânica e monitorado 24 hora", comunicou.

Desaparecimento

Existem duas versões a respeito do sumiço de Ricardo Tavares. A primeira aponta para seu desaparecimento depois que ele teria saído de um sítio em Itaboraí a caminho de sua casa em Itaipuaçu, Maricá.

Já a segunda versão indica que ele teria saído de sua casa, em Itaipuaçu, para fazer um trabalho em Itaboraí; ele iria maquiar a atriz Letícia Spiller, mas não chegou ao local.

Policiais da DDPA encontraram imagens de câmeras de segurança que registraram Ricardo na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura de Itaipuaçu. Ele foi filmado saindo do carro e entrando em um estabelecimento comercial. Em seguida, outras imagens mostram o carro já em São Gonçalo, onde foi registrado pela última vez.