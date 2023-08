MC Marcinho tem piora no estado de saúde; assessoria desmente morte

A assessoria do funkeiro MC Marcinho, de 45 anos, emitiu uma nota, nesta sexta-feira (25/08), para atualizar o estado de saúde do artista e desmentir os boatos de sua morte, que começaram a circular nesta tarde. De acordo com as informações oficiais, ele segue internado, em estado grave, no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Os rumores começaram depois que o jornal "O Dia" publicou, na coluna Thiago Sodré, uma notícia afirmando que o artista não teria resistido ao quadro de insuficiência cardíaca e renal que o hospitalizou há quase dois meses. Diversos portais na internet chegaram a replicar a informação, que foi, então, negada publicamente pelos assessores de Marcinho.

"Mc Marcinho continua vivo em estado grave. Contamos com a colaboração de todos com informações verdadeiras, em respeito à família e aos fãs", afirmou a assessoria, que também usou o perfil nas redes sociais do cantor para reforçar a informação. "Contamos com as orações de todos! Que seja feita a vontade de Deus", escreveram.



O Copa D'Or confirmou que Marcinho segue internado com vida. O iínterprete de "Garota Nota 100" e outros clássicos do funk carioca estava na fila para passar por um transplante de coração, mas acabou sendo acometido por uma infecção generalizada nos últimos dias. Os médicos aguardam a recuperação do quadro infecioso para que Marcinho volte à fila da cirurgia.