Equipe de MC Marcinho anuncia sucesso em cirurgia cardíaca

Cirurgia do artista foi considerada um sucesso - Foto: Divulgação

O cantor MC Marcinho passou por uma cirurgia cardíaca nesta sexta-feira (24) para trocar o marca-passo que possuía há dois anos. De acordo com a equipe do artista, o procedimento foi um sucesso e o quadro de saúde do cantor é estável.

MC Marcinho já vinha enfrentando problemas no coração desde junho de 2021 e, no dia 27 de fevereiro deste ano, foi internado por uma semana e recebeu recomendação médica de repouso completo. No entanto, a situação acabou se agravando, o que levou à necessidade da cirurgia realizada nesta sexta-feira.

A equipe do cantor agradeceu o apoio dos fãs e pediu que continuem enviando mensagens positivas para a recuperação do MC Marcinho. Não há previsão de alta médica e ainda não se sabe se o cantor terá que se afastar dos palcos por um período.

MC Marcinho é um dos principais nomes do funk carioca, com mais de 20 anos de carreira e sucessos como "Glamurosa" e "Princesa". Seu estado de saúde tem sido acompanhado de perto pelos fãs e pela imprensa, que aguardam novas informações sobre sua recuperação.