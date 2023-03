MC Marcinho cancela agenda de shows devido a novo problema cardíaco

No dia 27 de fevereiro MC Marcinho passou mal e precisou ser internado. teve alta no começo desta semana. Depois de uma maratona de shows durante o carnaval, o cantor deu um novo susto em sua família e nos fãs, por problemas no coração.

Marcinho teve alta no começo desta semana, mas segundo a prescrição dos médicos, o repouso deve ser absoluto por 10 dias e 20 dias sem pegar avião. Uma nova avaliação também precisará ser feita antes de voltar à ativa completamente.

A assessoria do cantor emitiu um comunicado sobre o seu quadro de saúde do cantor, além de informar aos fãs que os eventos que precisam de deslocamento aéreo precisaram ser remarcados por recomendações médicas.

"Além do problema cardíaco, os médicos descobriram que ele estava com água no pulmão (edema pulmonar) e fizeram um tratamento para isso. Eles recomendaram que ele ficasse de repouso absoluto e evitasse pegar avião. Emitimos um comunicado hoje (sexta-feira, 10) para avisar os contratantes de outros estados e, para os do Rio de Janeiro, ele deve voltar a cantar na próxima semana", informou a assessoria do cantor.



Problema se repete

No ano de 2019, o funkeiro teve um princípio de infarto e foi hospitalizado. Já em 2020, ele foi parar no CTI por causa de Covid.

Em agosto de 2021, depois de sentir-se mal, MC Marcinho passou por uma cirurgia para a colocação de um marca-passo para regular seus batimentos cardíacos. O problema foi identificado no final de julho, e a cirurgia foi realizada no hospital Glória D’Or, na Zona Sul da cidade.