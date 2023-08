MC Marcinho segue internado à espera do transplante de coração

MC Marcinho segue internado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro. O novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (21) atualiza o quadro do funkeiro, que está hospitalizado desde o dia 27 de junho. Ele segue na fila por um transplante de coração.

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27 de junho, mantém estabilidade clínica, ainda necessitando de cuidados intensivos e respirando com ajuda de aparelhos", diz o comunicado do hospital.

A ajuda dos aparelhos é devido a uma infecção pulmonar.

O cantor recebeu um coração artificial, mas ainda precisa de cuidados intensivos e permanecerá internado até que chegue um coração compatível para o transplante.