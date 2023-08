Filha e cachorrinha de fisiculturista morto em incêndio seguem em recuperação

A produtora Larissa Viana, viúva do fisiculturista Hugo Sérgio Nascimento, que morreu em um incêndio no apartamento da família no dia 29 de julho, foi às redes sociais mostrar como anda a recuperação de Iza, a cadelinha da família, e de Maya, sua filha.

Durante o incêndio, Iza, que é da raça buldogue francês, sofreu ferimentos graves, e está internada desde então. Em vídeos feitos por Larissa, divulgados na última quinta-feira (24) e gravados durante uma visita à clínica veterinária onde o animal está internado, Iza aparece animada em ver a tutora, mas ainda tem marcas de queimaduras no topo da cabeça, onde está sem pelos, e faz uso de talas no dorso.

"Olha gente, eu e minha mãe. Eu e minha mamãezinha. Eu tô melhorando", disse a produtora em um momento das imagens. Em outro registro, Iza aparece brincando com Larissa, e mostra que está cada vez melhor. A cadelinha seguirá internada na clínica até o fim de seu processo de recuperação.

Quem também está se recuperando é a pequena Maya, filha de 6 anos do casal, que está no hospital desde o acidente. Em um story do Instagram, Larissa compartilhou um vídeo da menina desenhando, ainda com as mãos enfaixadas e bem machucadas. A criança, que teve 70% do corpo queimado, ainda não tem previsão para receber alta, mas não corre risco de morte.