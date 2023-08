Homens invadem e tentam furtar antiga sede de jornal em Niterói

Objetos foram encontrados com o homem capturado - Foto: Reprodução

Objetos foram encontrados com o homem capturado - Foto: Reprodução

Dois homens invadiram e furtaram objetos da antiga sede de um jornal no Centro de Niterói, na tarde desta quinta-feira (24). Um dos suspeitos foi preso e o segundo acusado conseguiu fugir após pular do segundo andar do prédio.

Uma equipe da Guarda Municipal de Niterói foi acionada para verificar uma denúncia de furto no prédio onde funcionava o jornal 'O Fluminense', perto das 15h, na Rua Visconde de Itaboraí, no centro da cidade. Quando os agentes chegaram no local, eles encontraram os suspeitos e, na companhia dos responsáveis pelo edifício, conseguiram prender em flagrante um dos homens.

Suspeitos invadiram prédio onde funcionava o jornal 'O Fluminense' | Foto: Reprodução/ © 2023 Google

Com o detido, foram encontrados caixas de luz com 19 disjuntores, barramentos de cobres, fios, disjuntores de energia, chaves de fenda e alicates utilizados no crime, e outros objetos. Segundo a polícia, o acusado possui anotações criminais por estupro e furto.

Depois de capturado, o homem foi levado ao Hospital Municipal Carlos Tortelly, no Bairro de Fátima, também em Niterói, onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida, ele foi transportado até o Hospital Estadual Azevedo Lima para a realização de outros exames, uma vez que, na tentativa de fuga, acabou pulando de uma altura elevada.

Após ser examinado e liberado pelos médicos, o acusado foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso. Já o outro envolvido na tentativa de furto estimada em R$ 1 mil conseguiu fugir do local e ainda não foi encontrado.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).