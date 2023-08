Feira de Adoção PET acontece no São Gonçalo Shopping

O São Gonçalo Shopping promove neste domingo, dia 6 de agosto, uma nova edição da Feira de Adoção PET, em parceria com a ONG ''Leve um Anjo para Casa''. A partir das 11h, os visitantes do empreendimento vão poder conhecer cães e gatos que estão em busca de novos tutores e de um novo lar. A iniciativa acontece no segundo piso do empreendimento, ao lado do Pula Park.

A ONG "Leve um Anjo para Casa" é uma organização sem fins lucrativos que atua há mais de 10 anos na causa animal e tem como objetivo resgatar, tratar e encontrar lares para animais resgatados. Os visitantes poderão conhecer os bichinhos disponíveis para adoção, conversar com os voluntários da ONG e, caso se interessem por algum pet, poderão realizar o processo de adoção no shopping.

Para levar um novo melhor amigo de quatro patas para casa, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Além disso, o adotante deve assinar um termo de responsabilidade que determine estar ciente de todos os cuidados que o animal adotado exige. O adotante não poderá repassar o animal sem o consentimento do protetor, tendo ainda o prazo de 30 dias para adaptação e devolução.

A Feira de Adoção PET acontece todo primeiro domingo do mês.

Feira de Adoção Pet no São Gonçalo Shopping

Data: 6 de agosto– domingo

Horário: às 11h

Local: segundo piso - próximo ao Pula Purk

Evento gratuito