Baile Charme anima Casa de Cultura em Itaboraí

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres recebe, neste sábado (05), a partir das 17h, o Baile Charme da Família Black Star. O evento gratuito e aberto ao público vai contar com a apresentação dos DJs Roberto, Evelyn, Paulão e JP Shine Black, que prometem levantar o público com o melhor do Charme, conhecido por festas em clima de paz e ambiente familiar.

Popular por promover bailes em espaços públicos, a Família Black Star realiza semanalmente aulas de dança na Praça Marechal Floriano Peixoto. O subsecretário municipal de Cultura e gestor da Casa de Cultura, Alan Mota, também destaca esse encontro feliz do charme com o público do espaço cultural.

“O espaço dos jardins de Heloísa é muito versátil e recebe vários tipos de eventos. É bom recebermos um evento de dança, que acontece em clima familiar e agradável. É também uma oportunidade superinteressante para apresentar a cultura Charme a quem ainda não conhece e para recebermos em nosso espaço os adeptos dessa dança que já é uma tradição no Rio”, afirma Alan.

Tradição surgida a partir dos movimentos soul e R&B, o Charme é uma manifestação cultural típica do Rio de Janeiro – que ganhou força a partir de bailes nos subúrbios e no Centro da capital fluminense na década de 1980. Nos anos seguintes, os bailes com suas coreografias e passinhos se espalharam pelas cidades da região metropolitana, ficando cada vez mais populares.

Serviço

Baile Charme nos Jardins de Heloísa

Data: 5 de agosto

Horário: das 17h às 21h

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, 303 - Centro - Itaboraí