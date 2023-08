Festas agitam o final de semana em Niterói

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Governo, responsável por gerir as Administrações Regionais, segue levando uma programação cultural diversificada para os bairros da cidade. Este final de semana será a vez de Piratininga, na Região Oceânica, e do Fonseca, na Zona Norte. Serão diversas atrações que farão o público dançar e cantar. Além disso, haverá barracas típicas com comidas e bebidas.

O Arraiá da Região Oceânica começa às 15h e tem música de diversos estilos para a população. Na sexta, dia 4, tem apresentações de Thays Sodré & Banda e Emerson Campos. No Sábado (5), haverá shows de Maurício Paraxaxar e Lucas Carvalho. Já domingo (6), será a vez de Tati a Veras (Vocalista do Raiz do Sana) e Brasília. O evento será realizado na Praça Luiz Gomes da Silva (Antigo Toboágua - Piratininga).

Leia mais:

➣ Baile Charme anima Casa de Cultura em Itaboraí

➣ Festival de Teatro 'Niterói em Cena' abre inscrições para selecionar 80 atrações artísticas

O Horto Botânico do Fonseca também será ponto de encontro para as comemorações neste final de semana. O Arraiá acontece das 18h às 00h, no Horto que fica Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca, Zona Norte da cidade. Na sexta (4), terá Banda Forró de Luxo. Sábado (5), tem apresentação do grupo Pagostar e Bruninho e Banda e domingo encerra a programação com Erler e Banda, Renata e Banda e Quadrilha Balão Dourado. Todos os dias terá música com DJ Mark Mix.

Santa Rosa - A Praça do Vital Brazil vai receber, neste sábado (5), o concurso de fantasia "Tal Família, Tal Pet", das 9h às 14h, além de feira de adoção, sorteio, expositores e ação solidária.

No mesmo dia, a partir das 11h, as crianças tem um encontro marcado com a peça-festa de teatro infantil "On co tô? Pron co vô?" na Praça Raul de Oliveira Rodrigues, no Largo do Marrão. A programação é gratuita para toda a família que pode ir à caráter para curtir o dia, entrar no clima e encerrar os festejos juninos.