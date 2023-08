Feira de adoção de cães e gatos de Niterói acontece no Campo de São Bento em ritmo de “Cãodrilha”

Ainda em ritmo das festas, o próximo domingo (06), será dia de “Encãotrão”, “Cãodrilha” e feira de adoção no Campo de São Bento. A partir das 15 horas, a tarde será dedicada aos pets, com direito a comidas típicas, brincadeiras e danças, não só para os pets que estarão para adoção, como para os animais cujos tutores queiram levar para participar da festa. O evento é uma iniciativa do Grupo SRD (sem raça definida) e conta com apoio da Prefeitura de Niterói, por intermédio da Coordenadoria Especial de Defesa Animal (Ceda).

Quem quiser participar da festa, basta apenas levar o bichinho de estimação já fantasiado. A feira de adoção de bichinhos completou 11 anos de existência este ano, realizada em conjunto com os protetores animais, e desta vez 20 cães e gatos estarão disponíveis e à procura de um novo lar.

Leia mais:

➣ Niteroiense cria exposição que apresenta uma deriva tecnológica pelas histórias, sons e culturas do mundo

➣ Jorge pra sempre Verão: peça sobre a história da Vera Verão estreia no Sesc

O “Encãotrão”, que também tem o objetivo de conscientizar quanto a adoção responsável, contará com comidas típicas feitas por especialistas e os pets que estiverem fazendo aniversário ainda ganharão músicas de parabéns para comemorar. Os animais disponíveis para adoção já estarão vacinados e castrados. Entre os bichinhos que esperam um lar com carinho estão: Soe, uma fêmea de dois anos de manto negro e muito carinhosa; o Scooby, de seis meses, além de Luna, malhadinha em preto e branco e muito dengosa.

Cadela Luna | Foto: Divulgação

“Será uma confraternização entre os animais, os tutores e aqueles que queriam levar seus bichinhos. É só chegar com o animal fantasiado para participar. A festa será importante também para conscientizarmos quanto a importância de adotar um pet de forma responsável. Muitos desses bichinhos foram abandonados e são cuidados com todo carinho pelos protetores, mas é importante que ganhem um lar definitivo. Também estaremos arrecadando ração e tampinhas plásticas para ajudar os animais”, explicou Marcelo Pereira, coordenador da Coordenadoria Especial de Defesa Animal (Ceda).

Cadela Soe | Foto: Divulgação





Pereira também confirmou a ampliação da área voltada para divulgação de animais que estão para adoção dentro do aplicativo Niterói Animal e também levar as campanhas para outros eventos da prefeitura.

A feira do próximo domingo no Campo de São Bento estará instalada próximo ao barco. Os interessados em adotar um bichinho devem ser maiores de 18 anos e passarão por uma entrevista com o protetor responsável pelo animal. No evento também haverá distribuição de cartilhas de conscientização sobre os cuidados com os animais domésticos. Nas campanhas realizadas em 2022, mais de cem pets, entre cães e gatos, ganharam novos lares.



Investimentos em inovação – A área de proteção animal tem recebido investimentos da Prefeitura de Niterói em inovação para combater o abandono animal e para a proteção de pets em caso de desaparecimento. Entre as ações está o implante gratuito de microchips nos cães e gatos castrados no Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPD) e no castramóvel, contendo informações sobre o animal e seu tutor.



Em 2023, outra iniciativa se somará a esse trabalho: o aplicativo Niterói Animal irá oferecer uma ferramenta de georreferenciamento que ajudará a localizar bichinhos que se perderem ou forem abandonados na cidade.

O aplicativo Niterói Animal fechou 2022 com 13.340 usuários cadastrados, que têm acesso ao agendamento de castração e também ao espaço com fotos de animais para adoção.