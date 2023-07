Em busca de Thannos: campanha cresce e recompensas também

Uma corrente de solidariedade se uniu à família de Thannos, em busca do cachorro de 1 ano e 6 meses que está perdido desde o dia 1º de julho. De acordo com informações, ele desapareceu próximo à Rua 77, no Jardim Atlântico, entre as Ruas 33 e 34, no sentido Avenida 2 Itaipuaçu, em Maricá, por volta das 19h30. Agora, com o apoio de comerciantes locais, a família oferece uma recompensa de R$2.500,00, além de muitos outros benefícios para quem achar ou estiver com o pet.

Segundo Thiago, tutor de Thannos, ele fugiu após ouvir barulhos próximos ao portão de casa e derrubar o portão junto de sua mãe, que também fugiu, mas foi encontrada no mesmo dia, por volta das 21h. Eles teriam se separado no fim da rua. Thannos, que é da raça American Bully, é um cachorro que pesa 47 kg, de grande porte, e por isso, conseguiu derrubar o portão quando correu em direção à ele com sua mãe.

Leia mais:

Família oferece recompensa por cachorro perdido em Itaipuaçu

Vai começar! Copa do Mundo Feminina 2023 estreia na próxima quinta-feira (20)

Desde que desapareceu, amigos e comerciantes da região têm se unido para colaborar no aumento da recompensa, que já acumula R$2.500,00 em dinheiro, ofertado pela família e por empresários locais, e quase 6 mil reais ao todo, com serviços e produtos inclusos. Thiago, tutor de Thannos, é dono de um estúdio de tatuagem, e por isso, é conhecido entre os comerciantes da região, que se comoveram com o caso. Entre os produtos oferecidos, tem de tudo: kit de insulfilm, gás de cozinha, unhas de fibra, bolo decorado, vales para diferentes tipos de compras, pizzas, sorvete, corte de cabelo, cesta básica, procedimentos estéticos, entre outros.

Apesar do tamanho de Thannos, a família informou que o cão é muito dócil, e é como um filho para eles, que dorme na mesma cama que os tutores e têm feito muita falta no dia a dia. Quem devolvê-lo, além de receber uma série de benefícios e uma grande quantia de dinheiro, fará uma família muito feliz em reencontrar o pet.

Thannos está desaparecido desde o dia 1º de julho | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Thiago e sua esposa, Renata, buscam o cãozinho incansavelmente, e já receberam algumas pistas sobre o paradeiro do cachorro, mas, até o momento, não obtiveram sucesso nas buscas.

Para conferir a lista completa de recompensas, clique aqui.

Em caso de qualquer informação, entrar em contato com Thiago, (21) 99153-9627 (WhatsApp) ou (21) 97082-9829. Ou com Renata, tutora de Thannos, no número (21) 98905-1502.

Sob supervisão de Marcela Freitas*