Família oferece recompensa por cachorro perdido em Itaipuaçu

Uma família de Itaipuaçu segue à procura de seu cão de estimação, o Thannos, que está perdido desde o último sábado, dia 1º de julho. De acordo com informações, ele desapareceu próximo à Rua 77, no Jardim Atlântico, entre as Ruas 33 e 34, no sentido AV 2 Itaipuaçu, em Maricá, por volta das 19h30. A família oferece uma recompensa de R$ 500,00 para achar o pet.

Segundo Thiago, tutor de Thannos, ele fugiu após ouvir barulhos próximos ao portão de casa e derrubar o portão junto de sua mãe, que também fugiu, mas foi encontrada no mesmo dia, por volta das 21h. Eles teriam se separado no fim da rua. Thannos, que é da raça American Bully, é um cachorro que pesa 47 kg, de grande porte, e por isso, conseguiu derrubar o portão quando correu em direção à ele com sua mãe.

Apesar do tamanho, a família informou que o cão de 1 ano e 6 meses é muito dócil, e é como um filho para eles, que dorme na mesma cama que os tutores e têm feito muita falta no dia a dia.

A preocupação com o desaparecimento de Thannos, além da saudade do pet, é decorrente de alguns problemas de saúde que o cãozinho vem enfrentando. No momento em que fugiu, ele estava mancando devido a um rompimento no joelho traseiro, e teria uma cirurgia marcada para esta quinta-feira, 6. Thiago informou que provavelmente Thannos está com o joelho inchado, por estar há tantos dias sem medicação.

A família já recebeu algumas pistas sobre o paradeiro do cachorro, mas não obteve sucesso nas buscas.

Em caso de qualquer informação, entrar em contato com Thiago, (21) 99153-9627 (WhatsApp) ou (21) 97082-9829. Ou com Renata, tutora de Thannos, no número (21) 98905-1502.