Vai começar! Copa do Mundo Feminina 2023 estreia na próxima quinta-feira (20)

A Copa do Mundo Feminina 2023 começa na próxima quinta-feira, dia 20 de julho, com a cerimônia de abertura do torneio e a partida de estreia, entre Nova Zelândia e Noruega. A oitava edição do evento será sediada na Austrália e na Nova Zelândia e terá a duração de um mês, com a final prevista para o dia 20 de agosto.

Esse ano, a expectativa para o início da competição é grande, já que será a maior Copa Feminina de todos os tempos, e contará com 32 seleções de diferentes partes do mundo. A estrutura será a mesma do torneio masculino, com oito grupos de quatro países, sendo que os dois primeiros se classificam para a próxima fase, de mata-mata.

Já na abertura, a FIFA espera mais de 100 mil torcedores para conferir o evento, que será transmitido em diversos países. A procura por ingressos da abertura foi tão grande, que a partida teve que ser transferida para o maior estádio de Sydney, na Austrália, para comportar os torcedores.

Os jogos, que acontecerão nas manhãs e madrugadas brasileiras de acordo com o fuso local, terão a maior transmissão já feita para uma Copa do Mundo Feminina. Todos os jogos do Brasil serão transmitidos pelo Grupo Globo na TV aberta, podendo chegar até 7 caso a seleção avance na competição, e transmissão também na TV fechada, pelo SporTV, que transmitirá um número maior de partidas. No YouTube e na plataforma Twitch, a CazeTv e o canal Casimito, comandados pelo criador de conteúdo Casimiro Miguel, também farão a transmissão do torneio.

A seleção brasileira tem sua estreia marcada para a próxima segunda-feira, dia 24 de julho, às 8h (de acordo com o horário de Brasília). O time faz parte do Grupo F e enfrentará países como a França, a Jamaica e o Panamá, que é quem dividirá campo com as brasileiras em sua partida de estreia.

Em campo representando o Brasil, estarão alguns dos principais nomes do futebol feminino, como Marta, jogadora do Orlando Pride e camisa 10 da seleção, Bia Zaneratto, do Palmeiras, Tamires, do Corinthians, e Andressa Alves, do time Houston Dash.

No Brasil, os dias de partidas da seleção, que vão coincidir com os horários de início de expediente de muitos brasileiros, serão considerados ponto facultativo para servidores públicos federais. De acordo com a portaria, que tem previsão para ser divulgada ainda nesta terça-feira (17), em dias que os jogos começarem até 7:30, os expedientes começarão às 11h, e quando começarem até às 8h, o expediente terá início ao meio-dia.

A medida é uma iniciativa da Ministra do Esporte, Ana Moser, com o intuito de incentivar e dar visibilidade ao esporte feminino no Brasil.

E você? Vai torcer pelas ‘Guerreiras do Brasil’?

Confira na íntegra os grupos do torneio:

Grupo A: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça

Grupo B: Austrália, Irlanda. Nigéria e Canadá

Grupo C: Espanha, Croácia, Zâmbia e Japão

Grupo D: Inglaterra, Haiti, Dinamarca e China

Grupo E: Estados Unidos, Vietnã, Holanda e Portugal

Grupo F: França, Jamaica, Brasil e Panamá

Grupo G: Suécia, África do Sul, Itália e Argentina

Grupo H: Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul