Arraiá de Maricá 2023: Lucas Lucco se apresenta no palco de Itaipuaçu neste fim de semana

O palco de Itaipuaçu do Arraiá de Maricá 2023 reinicia a partir desta sexta-feira (07/07) com uma série de shows, que acontecem numa área da Rua Hélio Guapyassú de Sá (antiga 66), entre as ruas Van Lerbergue (antiga 34) e Governador Leonel Brizola (antiga 35), em Itaipuaçu. A grande atração será no sábado (08/07), quando o sertanejo Lucas Lucco promete uma apresentação recheada de sucessos de seus mais de 15 anos de carreira.

O artista mineiro compôs sua primeira canção aos 11 anos de idade. A carreira de fato começou em 2007 com o trio Skypiras, no qual ficou até 2010. O primeiro disco solo saiu em 2013 e o estouro veio com o segundo, ‘Tá Diferente’ (2014), que tinha o hit “Mozão” e ficou em primeiro lugar na plataforma iTunes Brasil. No ano seguinte, Lucas emplacou mais um sucesso nacional com “Vai Vendo”. Ele também trabalhou como ator em uma das últimas temporadas de ‘Malhação’, na TV Globo, teve participações no cinema e vai estar em uma nova produção nas telonas com lançamento para o segundo semestre, chamada de ‘Rodeio Rock’.

Em todas as noites, também haverá apresentação de quadrilhas profissionais e de artistas como Léo Lima na sexta-feira, dia 7; e Glauco Zulo, no domingo, dia 8, além dos locais Moniquinha Ângelo, Raquel Fonseca e a banda Bom Demais. O arraiá termina na já tradicional área de eventos da Barra de Maricá, montada na Avenida João Saldanha, entre os dias 14 e 23 de julho. A programação musical desse palco será divulgada na próxima semana.



Serviço



Programação do Arraiá de Maricá 2023



Local: palco Itaipuaçu (dias 7, 8 e 9 de julho)

Endereço: Rua Hélio Guapyassú de Sá (antiga 66), entre as ruas Van Lerbergue (antiga 34) e Governador Leonel Brizola (antiga 35)



Sexta-feira (07/07)

20h – Bom Demais

21h30 – Quadrilha

22h30 – Léo Lima



Sábado (08/07)

19h – Quadrilha

20h – Moniquinha

22h30 – Lucas Lucco



Domingo (09/07)

20h – Raquel Fonseca

21h30 – Quadrilha

22h30 – Glauco Zulo